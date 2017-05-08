Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık Bakanlığı’na 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda gerekli aşamaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden twitterdan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ediyor. Maliye Bakanlığı vize sürecini tamamlayıp onay verecek, sonra ÖSYM müracaat ve yerleştirme işlemlerini yürütecek ve atamalar yapılacak” ifadelerine yer verdi.
Bakan açıkladı! 12 bin 500 kişi için onay beliyoruz...
08.05.2017 - 17:10 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Bakanlığımıza 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ediyor. Maliye Bakanlığı vize sürecini tamamlayıp onay verecek, sonra ÖSYM müracaat ve yerleştirme işlemlerini yürütecek ve atamalar yapılacak” dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
471582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471582.aspx
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