Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan biri yaşı küçük toplam 5 kişinin 8 Mayıs tarihinde terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristlerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
5 PKK’lı daha teslim oldu
08.05.2017 - 19:43 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : pkk,şırnak,
471630 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471630.aspx
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