Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yüzde 66 oy alarak yeni cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti. Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüzyüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.

Macron kimdir?

Asıl mesleği bankerlik olan Macron, Rothschild & Cie grubunun yüksek kademelerinde 2012 yılına dek ticari bankacı olarak çalıştı. Macron’un banker geçmişi, seçimler sırasında rakipleri tarafından özellikle karşılıklı tartışmalarda sık sık kullanıldı.

Macron, siyasi hayatına Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın partisi Sosyalist Parti’de (PS) başladı. 2009 yılına kadar parti üyesi olan Macron, PS içindeki daha liberal ekonomi yanlısı kanadın temsilcilerinden. Zira 2014-2016 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan, aynı kanadın isimlerinden Manuel Valls tarafından Macron Ekonomi, Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’na getirildi. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığında parti içi yapılan seçimleri sol kanada kaybeden liberal Valls’a göre sola daha da uzak olan Macron, seçimlere kendi hareketini kurarak girdi.

En Marche! (Yürüyüş!) ismiyle seçimler için kurulan hareket gerek PS’deki liberal kanadın sol kanada adaylık konusunda yenilmesi gerek Fillon hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları gerekse Le Pen’in ‘aşırılığı’ Macron’un adaylık sürecinde kısa sürede yükselmesine neden oldu. Öte yandan serbest sermaye dostu politikaları da ‘istikrar adayı’ gibi bir görüntü ortaya çıkarmayı bankerlik geçmişle birlikte kolayca başaran Macron, destekçilerinin büyük bir bölümünü Fransız orta sınıfından kazandı.

Macron, siyasi ve mesleki yönü kadar kişisel hayatıyla ve özellikle evliliğindeki alışıla gelmişin dışındaki hikaye sık sık gündeme geldi. Macron, kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron ile evli. Brigitte Macron, Macron’un seçim kampanyasında aktif çalışma yürüttü.