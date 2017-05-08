Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerinin Başak ve Ofis mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği, 24 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet roket başlığı, 20 adet roket sevk fişeği, 15 bin adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği bildirildi.
Toprağa gömülü mühimmat bulundu
08.05.2017 - 21:03 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : şırnak,silopi,pkk,
471644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471644.aspx
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