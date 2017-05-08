Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerinin Başak ve Ofis mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği, 24 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet roket başlığı, 20 adet roket sevk fişeği, 15 bin adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği bildirildi.