Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili sürecin konuşulduğu bildirildi.