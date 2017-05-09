Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili sürecin konuşulduğu bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Sessions ile görüştü
09.05.2017 - 00:41 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : bekir bozdağ,abd,fetö,
471660 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471660.aspx
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