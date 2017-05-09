Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili sürecin konuşulduğu bildirildi.