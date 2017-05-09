Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson'la karşı tarafın talebi doğrultusunda yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci de değerlendirildi.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
09.05.2017 - 07:23 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,abd,
471699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471699.aspx
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