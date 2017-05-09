Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson'la karşı tarafın talebi doğrultusunda yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci de değerlendirildi.