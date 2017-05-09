Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savaş uçaklarının Sincar'ı vurmasıyla büyük kayıp veren terör örgütü PKK, Sincar'da tutunmaya çalışıyor. Özellikle büyük kayıp verdiği son hava saldırısından sonra PKK'nın bölgede tüneller kazdığı iddia ediliyor. PKK'nın özellikle Sincar Dağı ve çevresindeki Kersi, Bari ve Serdeşt bölgelerinde tünel kazdığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan sözde Peşmerge sözcüsü Xelil Şivan, "PKK militanları Türkiye'nin hava harekatından korktuğu için Şengal'de 5 tünelnelleri kazdı. Tü Sincar kenti ve çevresinde kazdı. PKK militanları şimdi tünellerde kalıyor. Türkiye yeniden bir hava harekatı yapacak diye duyduk ama kesin birşey diyemeyiz" diye konuştu.