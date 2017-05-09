Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - 21 Mayıs’ta yapılacak 3. Olağanüstü Kongrenin ardından AK Parti, 2019 seçimlerine olağanüstü bir tempoda hazırlanacak. Referandum sonuçları üzerinde çalışmalarına devam eden Hayati Yazıcı başkanlığındaki ‘Siyasi Analiz Komisyonu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeterli performansı göstermeyen teşkilatlar belirlenerek yerlerine daha enerjik kadrolar getirilecek.



KUCAKLAYICI KADRO

İlk değişik kongrede parti yönetim organlarında yapılacak. Parti yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temposuna ayak uydurabilecek isimlere yer verilecek. Hem Türkiye’yi kucaklayabilecek hem de AK Parti’nin 15 yıllık dönemde eğitim, sağlık, ulaşımda, ekonomi gibi hayatın her alanında yaptığı atılımları daha üst seviyelere taşıyabilecek ekiplerle yola devam edilecek.



GENÇLER VE KADINLARA ÖNCELİK

Kongre sonrasında yenilenme üsten alta doğru devam edecek. Yorulan kadrolar yerini dinamik ve genç kadrolara bırakacak. Gençlerin daha fazla siyaseti girmesi için 18 yaşındaki milletvekilliğinin önünü açan AK Parti, yeni dönemde de gençlere ve kadınlara yönelik politikalara ağırlık verecek. Yerel yönetimlerde gençler ve kadınlar kendilerine daha çok yer bulacak.



‘ZAYIF HALKA’LAR BELİRLENİYOR

Öte yandan referandumun ardından, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan ve 11 kişiden oluşan “Siyasi Analiz” komisyonu teşkilat içindeki ‘zayıf halkaları’ belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. İnsanların hangi nedenle ‘hayır’ ya da ‘evet’ oyu verdikleri sosyolojik boyutu da düşünülerek analiz ediliyor. Yapılan çalışmayla toplumun fotoğrafı çekiliyor. Değerlendirmeler objektif bir şekilde yapılıyor. ‘Hayır’ oyu verenlerin AK Parti’nin icraatlarından mı, ya da teşkilat üyelerinin davranışlarından ve söylemlerinden yola çıkarak mı ‘hayır’ dedikleri belirlenirken, AK Parti’den taleplerinin neler olduğu tespit ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a sunacak.