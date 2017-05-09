Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesinde 425 Jandarma Komando ve 450 güvenlik korucusunun katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı operasyon 17’nci gününde sürüyor. Güvenlik güçleri, havanın zaman zaman eksi 15 dereceyi bulduğu ve karların henüz erimediği 2 bin 600 rakımlı dağda, teröristlerin inlerine giriyor. Sarp kayalıkları aşan Mehmetçik, bölgedeki mağaraları tek tek arıyor. Askerler, Atak tipi helikopterler de havadan destek verirken, önceki gün yapılan arama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik, Kato’ya Türk bayrağı da astı. Dünkü operasyonlarda 7 terörist etkisiz hâle getirildi. İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik icra edilen 417 operasyonda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



FAİLLER YAKALANDI

Bu arada Siirt polisi istihbarı çalışmalar sonucu Baykan ilçesinde PKK/KCK’ye yardım yataklık eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 19 Ağustos 2015’te Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faili olduğu belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.