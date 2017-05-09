Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: Kudüs 3 semavi din için de kutsal bir şehirdir. Bütün insanlık tarihinin adeta özüdür. Kudüs’te zaman bizim bildiğimiz vakitlere göre değil kendi mecrasında akar. Peygamberler şehri olan Kudüs tüm Müslümanların Harem-i izzeti ve namusudur. Kudüs’ün işgal altında bulunduğu her gün Müslümanlara zül gelmiştir. Kudüs’e sahip çıkmak her Müslüman’ın görevidir.



BU TABLO YAKIŞMIYOR!

Müslümanlar olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı sık sık ziyaret etmeliyiz. Bu konuda ciddi bir eksiğimizin olduğunu görüyorum. Müslüman ülkeler arasında en fazla Türkiye’den ziyaretçi gitmiş, ama havaya girmeyelim giden ziyaretçi sayısı 26 binde kalmıştır. Yüz binler niçin Türkiye’den Mescid-i Aksa’ya ziyarete gitmesin. Hiç bahane yok, gitmeli. Bu tablonun bize yakışmadığını kabul etmeliyiz.



EZANIN SUSMASINA İZİN VERMEYİZ

İsrail Kudüs’ü Müslüman’sız yaşatmaya devam ediyor. İsrail yaptığı katliamların karşılıksız kalacağını biliyor. Kudüs’ün karakterini değiştirmeye yönelik propagandalara asla izin vermeyeceğiz. İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı. Çözümün yegâne yolu 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Ezan bir çağrıdır. Sadece Müslümanlara değil asra bir çağrıdır. Sabah ezanını yasaklamayı amaçlayan bir tasarı İsrail Parlamentosunda bekliyor. Bu bir utançtır. Kudüs semalarında ezanın susturulmasına biz asla izin vermeyeceğiz.