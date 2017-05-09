Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.
TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere gece baskını
09.05.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK hedeflerine gece saatlerinde hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları, terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Etiketler : tsk,kuzey ırak,operasyon,
471758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471758.aspx
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