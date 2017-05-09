Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.