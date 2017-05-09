Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teslimatları henüz başlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Çağrı Sever ve Jon Karkow olay yerinde hayatını kaybetti. Uçağın ilk ölümlü kazasının ardından Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) soruşturma başlattı.



FORD'DA ÇALIŞIYORDU

ODTÜ'den 1998'de Makine Mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesinin ardından ABD'ye gitti, Leigh Üniversitesinde doktora yaptı. Daha sonra Ford şirketine giren Sever son 3 yıldır Ürün Tasarım ve Geliştirme Bölümünde müdür olarak çalışıyordu. Sever'in Icon şirketi ile görüşme yaptığı, uçağı tanımak amacıyla demo uçuşuna çıktığı öğrenildi. Pilot Jon Karkowun ise uzun yıllar uçak tasarımı üzerine çalışıp test pilotluğu yapıyordu. Bugüne kadar 20 uçak projesinde görev alan Karkow, Icon şirketine geçmeden önce Scaled Composites şirketinin tasarımı olan sivil uzay aracı Space Ship Two Projesinin müdürüydü. Kazanın ardından Icon şirketi bir açıklama yaparak Kazayla ilgili çok üzgünüz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı araştıran NTSB ve Amerikan havacılık otoritesi FAAye her türlü desteği veriyoruz dedi.



GELECEĞİN UÇAĞININ İLK ÖLÜMLÜ KAZASI

İki kişilik, üstten kanatlı, tek motorlu uçak, "geleceğin tasarımı" olarak adlandırılıyor. Hem gövde üzerine suya, hem de iniş takımlarını açarak karaya inebilen Icon A5, saatte 193 kilometre hıza çıkabiliyor. Rotax 912 tipi motoruyla, toplam 446 kilogram ağırlığa sahip uçağın menzili ise 556 kilometre. Icon A5in satış fiyatı 190 bin dolar.