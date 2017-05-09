Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşma yaptı.

"İDAM KONUSUNDA GECİKMEYELİM"



Devlet Bahçeli, idam cezası tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi; "İdam cezasının getirilmesini öngören düzenlemenin TBMM'ye getirilmesi ve kabulü hususunda MHP bütün gücüyle vardır ve bu bahsin kapanmasını beklemektedir. İdam cezası toplumsal taleptir; AK Parti ve Cumhurbaşkanı bu talebe destektir, o halde gecikmeyelim.

İDAM SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI



Bahçeli, konuşmasının sonlarına doğru sesini yükselterek; "Vatan hainlerine cezaysa ceza idamsa idam, işte er meydanı işte TBMM. Türkiye'nin kendi göBek bağını nasıl kestiğini herkese gösterelim." diye konuştu. Bu sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı.