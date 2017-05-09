Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'a açılan Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Sınır Kapısı yakınında devam eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) hattındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salımı olduğu ihbarı üzerine Türiye Atom Eneriji Kurumu (TAEK) heyeti bölgede inceleme başlattı.



4 Mayıs günü radyasyon salımını Gürcistan sınır kapısındaki cihazların algılaması üzerine Tiflis'den gelen ekip, sınır kapısını yaklaşık 2.5 saat kapattı.



Salımın Türkiye tarafından kaynaklandığının tesbit edilmesi üzerine Türkiye uyarıldı.



Bunun üzerine Ardahan İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ankara'ya durumun bildirilmesi üzerine gelen TAEK heyeti, kaynak çalışmalarının yapıldığı borularda radyasyon ölçümü gerçeleştirdi.



Çevreye güvenlik şeriti çekildi, üzerinde 'dikkat radyasyon var' yazılı uyarı levhaları asıldı. Sınır kapısı açılırken, olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.