Sözcü muhabiri Hande Zeyrek'in çektiği ve 5 çocuğun yerde yattığı görülen fotoğrafta, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in ayakkabılarını çıkarmaması dikkat çekti.
Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o tepkilerden bazıları;
BAŞA DÖN
Sözcü muhabiri Hande Zeyrek'in çektiği ve 5 çocuğun yerde yattığı görülen fotoğrafta, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in ayakkabılarını çıkarmaması dikkat çekti.
Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o tepkilerden bazıları;
Etiketler : gürsel tekin,