Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının yer alacağı demir taklar köprü gişelerinin olduğu bölüme kuruldu. Bu taklara sistemin kullanacağı kamera ve diğer cihazlarda takıldı. Teknik ve elektronik bağlantı işlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan gişelerin Avrupa yakasına geçişte bulunan bölümün de yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bu hızla sürmesi halinde inşaatın 15 Temmuz’dan daha önce bitebileceği belirtildi.

20 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞILIYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS ve OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan tarihinde başlamıştı. Tadilat başladığından bu yana köprü üzerinden 4 gişeden geçiş yapılabiliyor.

DEMİR TAK’LAR YERLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde başlatılan çalışma tüm hızıyla sürerken sistemin yer alacağı demir taklar gişelerin olduğu bölüme yerleştirildi. Bu demir takların üzerine kamera ve sistemin kullanacağı diğer algılayıcılar takılırken, şu anda elektronik bağlantıların yapıldığı öğrenildi.

AVRUPA YAKASI İSTİKAMETİNE GİŞELERİN YARISI KALDIRILDI

Diğer yandan eski köprü gişelerinin kaldırılması içinde bölgede yoğun bir çalışma var. şu ana kadar Avrupa yakasına geçiş bölümündeki gişelerin yarısı kaldırıldığı ve yol o bölümde asfaltlandı. Avrupa yakasına ulaşım şu anda o bölümden yapılıyor. Serbest geçiş sisteminin bulunduğu bölümün arkasındaki gişelerinde kaldırılması için son aşamaya gelindi.

ÇALIŞMALAR ERKEN BİTEBİLİR

Bölgede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü, inşaatın bitiş tarihi olan 15 Temmuz 2017’den daha önce tamamlanabileceği belirtildi.