Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğün İstiklal Caddesi'nin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl aralıkta başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan caddenin tüm altyapısı yenileniyor. Şu ana kadar 2 kilometre yağmursuyu ve 1,5 kilometre atık su altyapısı tamamlandı.

20 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

20 gün içinde bitmesi planlanan altyapı çalışmalarıyla, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak ve cadde yağmur sonrası su basma görüntülerini bir daha yaşamayacak.





İSTİKLAL CADDESİ'NDE AÇIK KAZI TARİHE KARIŞACAK

Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan da çalışma yapılabilecek. Bu amaçla, 70 Koruge boru ve bu Koruge borulara yaklaşımı sağlayacak 310 yeni ek oda (baca) kurulumu yapılacak.

Boruların yüzde 30'u boş olarak bırakılacak. Böylelikle ilerleyen yıllarda olası ihtiyaçlar için herhangi bir arıza ve yeni tesisat çekilmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışma yapılabilecek.

Oluşturulacak yeni bacalar da cadde üzerinde estetik bir görünümle yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların sırasında, yayaların ve işletmelere gelen sevkiyat araçlarının mağdur olmamaları için çalışma yapılan alanlara geçici betonlama ve asfaltlama yaptı. Bu sayede vatandaşlar ayağına çamur dahi bulaşmadan caddede rahatça yürüme imkanı buldu. Bina ve mağaza girişlerinde özel olarak tasarlanan yaya köprüleri konuşlandırılarak bina giriş çıkışları aksatılmadı.