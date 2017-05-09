Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, helikopterlerle altı seferde Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren iki komutanın yargılanmasına başlandı.

Sanık sayısı nedeniyle birleştirilen iki mahkeme salonunda görülen davada, sanık yakınları bir salonda, sanıklar ise diğer salonda yer aldı.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklardan eski Yüzbaşı Kenan Baştuğ, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, yakınları ile davaya katılma talebinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı katıldı.Tutuklu sanıklardan eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ise duruşmaya, Silivri Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen FETÖ'nün kriptolu yazışma programı "ByLock"u kullanılıp kullanılmadığına dair yazının geldiğini ve sanıkların kayıtlarının olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga'nın iddianamenin özetini okumasının ardından tutuklu sanık Ergezen, savunmasına başladı.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ergezen, paraşüt eğitimi ile ilgili konunun kendilerini aşan bir emir olduğunu savunarak, "Arkadaşlarımızı Ankara'ya darbe yapmak için göndermemiz söz konusu değildir. Bu konuda ne yetki ne de imzam bulunmamaktadır. Hayatımız FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleyle geçti. Bunlarla ilişkim söz konusu olamaz." diye konuştu.

Yeğeninin çalıştığı yerin ortağının FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün kardeşiyle evli olup olmadığını bilmediğini öne süren Ergezen, "Durumu ne abime ne de yeğenime sordum. Ne yeğenimin çalıştığı yeri biliyorum ne de ortağını tanırım. Eşimin KPSS şüphelisi olmasını da anlamıyorum. Eşim çok sıkı bir çalışmanın ardından KPSS'den yüksek puan aldı. Gökhan Şahin Sönmezateş'i de aramadım." dedi.

Ergezen, 15 Temmuz 2016'da nerede olduğunun sorulması üzerine, darbe girişimini 16 Temmuz 2016'da saat 02:00 sıralarında öğrendiğini iddia etti.Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Baştuğ'u telefonla aradığını ve "Herhangi bir olaya karışmamalarını istediğini" savunan Ergezen görüşmede, öğrencilerin emniyetli bir yere götürülmesini istediğini savundu. Ergezen, öğrencilerin bulundukları Kara Harp Okulundan, Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nasıl nakledildiklerini bilmediğini öne sürdü.Ergezen'in avukatı Kemal Uçar da öğrencilerin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın talimatıyla Ankara'ya geldiğini savunarak, Ünal'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

İddianame



İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan ve olay gecesi helikopterle altı seferde Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüphelilerin telefon görüşmelerine de yer verilen iddianamede, Baştuğ'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına müdahale amacıyla Akıncı Üssü'nden havalanan silah yüklü F-16'nın pilotlarından İlker Hazinedar ile darbe gecesi altı kez telefonla konuştuğu ifade edildi.Baştuğ ile Hazinedar'ın para alışverişinde bulunduklarına ilişkin MASAK raporları da iddianameye girerken Baştuğ'un, TBMM'yi bombalayan pilot Hüseyin Türk ile de dört kez telefonla görüştüğüne işaret edildi.

Sanık Ergezen'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden ekipte bulunan Gökhan Şahin Sönmezateş'ı arayarak bir süre görüştüğü bildirildi.İddianamede, sanık Ergezen'in eşinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığına, Ergezen'in kardeşinin oğlunun daha önce çalıştığı şirketin ortağının, darbeyi Akıncı Hava Üssünden yönettiği öne sürülen firari Adil Öksüz'in kardeşiyle evli olduğuna dikkat çekildi.Ergezen'in, 29 Mayıs 2015'te "Hüseyin Ergezen-Kermes parası teşekkür ederiz" işlem açıklamasıyla 670 lira gönderdiği Turgut A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında şüpheli olarak yer alıyor.Ergezen'in, bin 500 lira gönderdiği TSK mensubu Erdal K'nin 30 işlemle toplam 22 bin 914 lira havale gönderdiği şirketin sahibi Hakan Ç'nin FETÖ/PDY'nin üst kademe yönetici yapılanmasında adı geçtiği iddiasıyla hakkında araştırma talep edilen Naci G. ile ortaklık ilişkisi bulunduğu tespit edildi.