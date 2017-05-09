Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle 10 Mayıs'ta Erdoğan ve Koroma'nın baş başa görüşecekleri, ardından heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüşmelerde ikili ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, 9-11 Mayıs'ı kapsayan resmi ziyaretin, Sierra Leone'den Türkiye'ye "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu ilk resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından bir dönüm noktası oluşturmanın yanı sıra Afrika Kıtası ile özellikle son dönemde ilişkilerimizi derinleştirmeye devam ettiğimizin de göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.