Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davaları kapsamında tutuklu olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı.

Davayı karara bağlayan hakim, suçun işleniş biçimini, suç işlenirken kullanılan araçları, zaman dilimini ve güdülen amacı göz önünde bulundurarak, Yılmazer'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın herhangi bir talebi olmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar vermeyen hakim, Yılmazer'in adli sicil kaydının olmamasına rağmen yargılama sürecindeki beyanları, tavırları ve pişman olmadığını belirtmesinin, tekrar benzer suçu işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşmadığından verilen cezayı paraya çevirmedi ve erteleme yapmadı.

Hakim, aleniyet unsurları oluşmadığından cezada bir artırım da uygulamadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Fuat Yılmazer'in 19-22 Mart 2014 tarihlerinde katıldığı televizyon programında yaptığı konuşma sırasında, kamuoyu önünde tartışılan soruşturmalarla ilgili şüphelinin oluşturduğu algının, müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın onur ve şerefini zedeleyici mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, bu durumun TCK'nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç kapsamında olan "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu suçtan yargılanıp cezalandırılması istenmişti.