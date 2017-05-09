AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Bugünkü toplantıda, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına ilişkin sonuçların detayları masada olacak. Ele alınacak bir başka konu ise 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongre olacak.
AK Parti MYK toplandı: Masada 2 başlık var
09.05.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda 2 konu ele alınacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : ak parti,
471890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471890.aspx
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