AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Bugünkü toplantıda, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına ilişkin sonuçların detayları masada olacak. Ele alınacak bir başka konu ise 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongre olacak.