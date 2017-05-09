Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabı, yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu. Eklediği görsele "Taktik maktik yok" notu düşen resmi hesap, çok sayıda etkileşim aldı.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ FENOMEN OLDU

Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde soyunma odasında oyuncularını motive etmek için kullandığı "Taktik maktik yok, bam bam bam" sözleri, yıllar sonra sosyal medyada fenomen paylaşımlar arasına girmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde yaptığı paylaşım da ses getirmişti.

İşte o paylaşım: