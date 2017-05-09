Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün IDEF 2017 fuarının açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, DEAŞ toplantısı için Kopenhag'da bulunan ABD'li mevkidaşı James Mattis ile telefonda görüştü.

"AMACIMIZ TÜRKLERLE BERABER ÇALIŞMAK"

ABD Savunma Bakanı Mattis görüşmede, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle birlikte çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOALİSYONUN SAVUNMA BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye ve Irak'ta savaşan koalisyona dahil 15 ülkenin savunma bakanları ile üst düzey yöneticileri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir araya geldiler.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün gece Kopenhag'a gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile birlikte toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Dün gece Kopenhag'a gelmeden önce gazetecilere konuşan James Mattis "Geleceğe bakacağız. İhtiyaç duyulursa ne gerektiğini belirleyeceğiz" diye konuştu.