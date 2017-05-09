Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Aliboğazı Deresi bölgesinde 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonda sağ olarak yakalanan 12 örgüt mensubundan 5’inin daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtilerek, “Devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltında bulunan 7 terör örgütü mensubu şahıstan 4’ü sevk edildikleri mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, geri kalan 3 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
4 terörist daha tutuklandı
09.05.2017 - 22:35 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Hozat ilçesi Aliboğazı Deresi bölgesindeki operasyonda yakalanan 4 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : tunceli,hozat,aliboğazı,
471970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471970.aspx
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