Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'de bulunan Adalet Bakanlığı heyetinin, Amerikalı muhataplarıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi sürecine ilişkin 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, Washington'da FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi süreciyle ilgili olarak temaslarda bulundu.

Yaklaşık 4 saat sürdüğü bildirilen toplantıya, FETÖ soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 3 savcının da katıldığı kaydedildi. Görüşmede, Gülen'in iade süreciyle ilgili tüm konuların teknik detaylarıyla birlikte ele alındığı ve Türk tarafının Amerikalı muhataplarına hukuki çerçeveyle ilgili bilgiler aktardığı ifade edildi.