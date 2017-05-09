Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt, sosyal medyada paylaşılan bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle de Hasan Akar haklarında, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatının verildiği öğrenildi.