Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May’in Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
09.05.2017 - 23:44 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,theresa may,ingiltere,türkiye,
471980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471980.aspx
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