Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, M.Y, F.Ö. ve yaşı 18'den küçük bir kişi, 16 MAG 29 plakalı otomobille Gemlik-Bursa karayolu Engürücük mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonuna geldi. Görevliden aracın deposunu doldurmasını isteyen şüpheliler, daha sonra ücret ödemeden benzinlikten ayrılmak istedi.

Görevlinin itirazının ardından yanlarındaki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlılar, bu kişinin cebindeki 2 bin 500 lirayı silah zoruyla gasbetti.

Geldikleri otomobile binen şüpheliler olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak araç çalışmadı. Zanlılar, istasyon görevlilerine aracı ittirerek çalıştırıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilere ait eşkal ve otomobilin plaka bilgilerini polis ekiplerine de bildirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa-Gemlik karayolunda önlem aldı.

Söz konusu otomobili merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda gören polis ekipleriyle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. İstanbul Caddesi'nde yakalanan zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek ile benzinlik çalışanından gasbedilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, Demirtaş Polis Merkezi'ne götürüldü.