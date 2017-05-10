Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp Eren Kaya ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) finansörü firari Akın İpek’e ait olan İpek Üniversitesi’nin Ankara Or-An’daki kampüsüne taşınıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’ye ait yapılara el konulmasıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne devredilen İpek Üniversitesi kampüsünün yıl sonundan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet vereceği öğrenildi. İngiltere’deki Oxford Üniversitesini aratmayan yerleşke görkemli taş yapılarıyla dikkate çekerken, eğitim faaliyetlerini öğrencileri örgüte kazandırmak için kullanan FETÖ’nün, kampüs için hiçbir masraftan kaçınmadığı görülüyor. Çevre Bakanlığı, 2 yıldır Eskişehir yolundaki yeni binasında hizmet veriyordu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ise Ulus’taki kampüse taşınacağı belirtildi.

Ankara’nın en değerli yerlerinden Oran’daki İpek Üniversitesi Kampüsü 160.000 m2 kapalı alana sahip. 16 binadan oluşan Kampüs, mimari tasarım anlamında bilindik eğitim yapılarından farklılık gösteriyor. Görkemli taş yapılarıyla öne çıkan üniversite, şehir kampüsü tarzında neoklasik mimariyle dikkat çekiyor