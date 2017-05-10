Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir’in Paşaalanı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Erzurum’da polis tarafından aranan ve FETÖ/PDY terör örgütünün irşad imamı olduğu iddia edilen M.H.K. (50) isimli şahıs yaşadığı evin 3. katından düşerek öldü. Eve polisin gelmesi dolayısı ile paniğe kapıldığı öğrenilen M.H.K. balkondan atlayarak kaçmak istedi. Balkon demirlerinin kırılması sonucu 3. kattan yere düşen şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.M.H.K.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.