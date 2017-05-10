Kandil'de Roni, Yüksekova'da ise Cilo kod adını kullanan ve 300 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist geçen yıl 13 Mart-20 Nisan arasında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" operasyonunda Yüksekova'da 195 teröristle birlikte öldürülmüştü. (Sabah)
Terörist Roni'nin fotoğrafları ortaya çıktı
10.05.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağlıca'da 25 askerin şehit düştüğü saldırının faili olarak bilinen ve geçen yıl Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Talip Bartın'a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Etiketler : roni,talip bartın,
472053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472053.aspx
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