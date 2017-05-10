Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandil'de Roni, Yüksekova'da ise Cilo kod adını kullanan ve 300 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist geçen yıl 13 Mart-20 Nisan arasında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" operasyonunda Yüksekova'da 195 teröristle birlikte öldürülmüştü. (Sabah)