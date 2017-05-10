Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, odanın  hesabındaki paranın kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı tespiti üzerine Yalova  Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve üyelerinden  oluşan 8 kişi gözaltına alındı. 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet  Müdürlüğü ekipleri YTSO yönetim kuruluna yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile  yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin tutuklu olduğu, 8  şüphelinin emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.  Soruşturma kapsamında, odanın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin  liranın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 10 Mart 2014'te 32 gün  süreyle yatırıldığı, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle  yatırıldığı ancak bir gün sonra çekildiği tespit edildi.