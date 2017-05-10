Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, odanın hesabındaki paranın kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı tespiti üzerine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve üyelerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri YTSO yönetim kuruluna yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin tutuklu olduğu, 8 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında, odanın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin liranın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 10 Mart 2014'te 32 gün süreyle yatırıldığı, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle yatırıldığı ancak bir gün sonra çekildiği tespit edildi.