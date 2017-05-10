Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzincan’da, 6 "mahrem imam" 26 Nisan'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yurt genelinde mahrem imamlarla ilgili yapılan operasyonlarda Erzincan’da 19 kişinin tespit edildiği, bunlardan 7'sinin çeşitli tarihlerdeki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.
"Mahrem imam" soruşturmasında 4 tutuklama
10.05.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı
Etiketler : fetö,mahrem imamı,haberler,
472077 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472077.aspx
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