Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzincan’da, 6 "mahrem imam" 26 Nisan'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yurt genelinde mahrem imamlarla ilgili yapılan operasyonlarda Erzincan’da 19 kişinin tespit edildiği, bunlardan 7'sinin çeşitli tarihlerdeki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.