Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımı kararına hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Nuretttin Canikli'den geldi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kabul edilemez. Böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz. ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veriyor. Beklentimiz bu hatanın durdurulması" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'nın PKK'nın Suriye uzantısı olarak kabul ettiği YPG'ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıklamıştı. Beyaz Saray, "Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz" demişti.

Kararın, ABD'de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekmişti.,