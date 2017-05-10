Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede patlayıcıların dün imha edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "8'inci Kolordu sorumluluk sahasında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 09 Mayıs 2017 tarihinde Bitlis ili Bölükyazı kırsalı Kelaşavir tepe bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında toprağa gömülü vaziyette 3 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir."