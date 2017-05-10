Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede patlayıcıların dün imha edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "8'inci Kolordu sorumluluk sahasında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 09 Mayıs 2017 tarihinde Bitlis ili Bölükyazı kırsalı Kelaşavir tepe bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında toprağa gömülü vaziyette 3 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir."
Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcılar imha edildi
10.05.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Bölükyazı Köyü kırsal kesiminde yapılan arazi aramalarında terör örgütü PKK'ya ait el yapımı 3 patlayıcı bulunarak imha edildi.
Etiketler : bitlis,haberler,patlayıcı,
472131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472131.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER