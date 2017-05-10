Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete bugünkü sayısında "15 Temmuz oyun yarışmasına tepki" başlığıyla verdiği haberinde "Tiyatro sanatçılarının bin bir emekle kurduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 15 Temmuz Milli İrade Destanı konulu bir yazarlık yarışması düzenleniyor olması eleştiriyi de beraberinde getirdi" diye yazdı.

TGRT Haber'de hafta içi her sabah Nevra Öner ile birlikte Sabahın Gündemi programını sunan Fatih Selek, Cumhuriyet gazetesinin bu kirli haberindeki maksadı deşifre ederek gazeteye tepki gösterdi. Selek'in tepkisinin yer aldığı video sosyal medyayı salladı. İşte "15 Temmuz Marşı" ile biten o tepki...