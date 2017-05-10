Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u ziyarete, yöresel kıyafetlerle geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Akgün’ün, Anadolu kadınının giydiği geleneksel kıyafetiyle belediye başkanlığını yürütmesinin, ülke için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Zeynep Akgün’ün, milletin oyunu alarak belediye başkanı olduğunu ve son derece başarılı bir şekilde hizmetlerini sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Hizmetlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Mihalgazi’de de unutulmaz hizmetler bırakacağına inanıyorum. Biz de her vesileyle kendisini ve oradaki çalışma arkadaşlarını destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.Millette ne varsa, millet ne düşünüyor, nasıl inanıyor, nasıl giyiniyorsa toplumsal hayatın içerisinde bunların hep var olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, bunun, millet iradesine saygının gereği olduğunu söyledi.Kurtulmuş, Mihalgazi’deki bu uygulamanın da örnek olduğunu ifade etti.