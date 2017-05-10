Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcısına iade edildi.
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi
10.05.2017 - 14:22 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcısına iade edildi.
Etiketler : dink cinayeti,
472155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472155.aspx
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