Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü bir fast food zincirinin Nişantaşı şubesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda görevli bir çalışan, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle kapıda bekleyen Suriyeli çocuğa sıcak su atmıştı. Boynunda yanıklar oluşan minik çocuk, önce karakola ardında da hastaneye götürülmüştü.

İhlas Haber Ajansı'nın ortaya çıkardığı olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kasada görevli kadın çalışan, sıcak su doldurarak kapıya ilerliyor. Kapıda bulunan Suriyeli çocuğa elindeki sıcak suyu atıyor.