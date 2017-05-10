Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin milli ana muharebe tankı ALTAY’ın asimetrik muharebe koşulları için geliştirilen versiyonu ALTAY Asimetrik Harp Tankı ilk kez Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF 2017) görücüye çıkarıldı. Koç Topluluğu şirketlerinden, kara araçları üreticisi Otokar’ın Türkiye savunma sanayinin gelişimine önem verdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Kara araçlarında Türkiye’nin en deneyimli şirketi olarak, Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 50’den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’de ve dünyada farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Bu sayede, sadece bugünün değil, geleceğin tehdit ve ihtiyaçlarına göre hareket ediyor; kullanıcılarımızın beklentilerini önceden tespit edebiliyoruz. Bugün fuarda ilk kez sergilediğimiz ALTAY Asimetrik Harp Tankı (ALTAY AHT), bu çalışmalarımızın en güzel örneği. Konvansiyonel olmayan kuvvet ve yöntemlerin kullanıldığı hibrit veya asimetrik muharebe koşullarının yaygınlaşmasıyla birlikte; hem ordumuzun gelecek ihtiyacına hizmet edecek; hem de ihracat potansiyeli yüksek olan ALTAY AHT’yi kendi kaynaklarımızla tasarladık. Otokar’ın kendi öngörü ve kabiliyetleriyle tasarladığı bu tank aynı zamanda, ALTAY seri üretimindeki iddiamızın da bir göstergesi ve seri üretim için gerekli kabiliyetlere ve insan kaynağına sahip olduğumuzun da bir ispatı. Seri üretim görevi verildiği takdirde, ülkemiz ve ordumuz için en iyiyi yapmaya hazırız” dedi.

“Savunma sanayiinde teknoloji ihracatına başladık”

Otokar’ın 4x4’ten 8x8’e, paletli zırhlı araçlardan kule sistemlerine kadar kara sistemlerinde en geniş ürün ailesine sahip, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma sanayii şirketi olduğunu ifade eden Görgüç “Türkiye’nin tek milli askeri araç üreticisi Otokar olarak savunma sanayii için ürettiğimiz araçlarımızı 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 30 bine yakın zırhlı aracımız, dünyanın farklı noktalarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Envanterinde Otokar araçlarına sahip olan kullanıcılarımız yeni kullanıcılara referans oluyor. Bu yıl ihracat konusundaki çalışmalarımızı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen yatırım şirketi Tawazun ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma sonrası bir adım öteye taşıdık. Artık sadece ürün değil, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji kabiliyetlerini de yurtdışına ihraç edeceğiz” diye konuştu.

ALTAY ASİMETRİK HARP TANKI

ALTAY Asimetrik Harp Tankı (ALTAY AHT), Otokar tarafından ALTAY Ana Muharebe Tankı (ALTAY AMT) Gövde ve Kule platformu üzerine geliştirildi. Günümüzde daha çok meskûn mahallerde geçen asimetrik harp şartlarının yoğunluk kazanması nedeniyle, modern orduların uygun donanıma sahip tank ihtiyacının artacağını öngören Otokar, 20 kişilik özel bir ekip ile 5 ayda ALTAY AHT’yi tasarladı. Dünyadaki benzerlerine göre daha üstün beka, hareket kabiliyeti ve ateş kabiliyeti özelliklerine sahip ALTAY AHT’yi, ALTAY AMT’den ayıran başlıca özellikleri ise; zırh sistemi, görev donanımları ve burulabilen milli süspansiyon sistemi olarak sıralanabilir.

ALTAY AHT’nin başlıca özellikleri şu şekilde özetleniyor: Hibrit ve asimetrik muharebe şartlarında AMT’ler için büyük tehdit oluşturan güdümlü ve güdümsüz roket saldırıları, yollarda ve sokak aralarında oluşturulan çukur ve bariyerler, EYP’ler ve mayınlarla yapılan saldırılara karşı tankın bekasını artırmak için Kompozit Reaktif Zırh (ERA) ve Çubuk Zırh Sistemleri tank üzerinde kullanıldı.

Teleskopik Yükseltilebilen Gözetleme Sistemi (EOS) ilavesi, 360 derece farkındalık sağlayan YAMGÖZ sistemi ve UKSS’nin yeniden konumlandırılması ile durumsal farkındalık artırıldı.

Uzaktan Kumandalı EYP saldırılarına yönelik olarak tank üzerinde Jammer bulunuyor. Ayrıca saldırının geldiği yönü tespit edebilen Atış Yeri Tespit Sistemi ile keskin nişancı tehditleri ve Lazer Uyarı Sistemi ile lazer güdümlü tanksavar, güdüm işaretleyici ve lazer ile mesafe ölçümleyen tehditleri tespit edebiliyor. Tespit edilen tehdit yönü Soft Kill (Akıllı Sis Perdesi) Sistemi ile otomatik olarak sislenebiliyor. EOS, UKSS ve tank kulesi kullanıcı tercihine bağlı olarak otomatik olarak tehdit yönüne yönlenebiliyor.

Tankın önünde şoför tarafından yönlendirilebilen, savunma mevzilerinin hazırlanması, muharebe alanında karşılaşılabilecek engellerin temizlenmesi, tank hendeklerinin doldurulması gibi amaçlarla kullanılabilen, yönlendirilebilir dozer bıçağı yer alıyor.