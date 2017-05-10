Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Yazarı İlahiyatçı Osman Ünlü, “Berat” kelimesinin sözlük anlamı itibari ile temize çıkmak olduğunu söyledi. Berat Kandili’nde önümüzdeki bir yıl içerisinde yaşanacak hadiselerin yazıldığını belirten Ünlü, “Bu gecenin diğer gecelerden farklı bir yönü var. Çünkü bu berat gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde buyuruyor. “1 yıl içinde olacak hadiseler yazılır” buyruluyor. Ölecek olanların, doğacak olanların isimleri. Kişi ve şirket bazında ya da devlet bazında olsun inecekler çıkacaklar bu gece yazılır. Bu gece hassas bir gece. Diğer mübarek geceler içerisinde değişik ve farklı bir gece” dedi.

Nasıl ibadet etmeliyiz?

Tüm mübarek gecelerde olduğu gibi Berat Kandili’ni de ibadetle geçirilmesi gereken bir gece olduğuna işaret eden Ünlü, “ Bu gecede, hem çocuklarımız, ailemiz, memleketimiz, vatanımız, tüm Müslüman ve tüm insanlar için dua etmeli. Gayri Müslimler içinde dua etmeli hidayete kavuşmaları için. Böyle gecelere bir kere rastlanılır. Belki bir daha rastlayamayız. Belki bu sene ölecekler arasına ismimiz geçmiş olabilir. Bunu düşünmeli ve ona göre tövbe etmeli, borçlarımız var ise ödemek için gayret etmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız nereye biz ahret yolcusuyuz. Bu ve benzeri gecelerde bizi zaten ahiret yolculuğuna hazırlıyor. Dolayısı ile sadaka vererek, çoluğumuz- çocuğumuzun nafakasını arttırarak herkes kedi imkanı nispetinde, Kuran-ı Kerim okuyarak ve kaza namazları kılarak dua etmeliyiz."

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu geceyi nasıl geçirirdi?

Osman Ünlü Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu geceyi nasıl geçirdiğini de hadislere dayanarak şu sözlerle anlattı: “Hz. Aişe anlatıyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v) hurma yaprakları ile örtülü evinde bir gece berat gecesinde namaz kılıyor. Alını, dizleri ve elleri çamur olmuş. Meğer yağmur suları evin içine sızmış ve o halde devam ediyor Peygamber Efendimiz (s.a.v). Bunun üzerine Hz. Aişe Validemiz buyuruyor ki: “ Anam babam sana feda olsun ya Resulullah Sizin geçmişiniz her şey affedildiği halde bu gayretiniz nedir?” Peygamber Efendimiz de, “Rabbime şükredici bir kul olmayayım? Bu bir ikincisi de Cenab-ı Hakkın mekrinden beni aldatmasından beni kim temin edebilir?” diye buyuruyor.O yüzden böyle buyurduğu için bizim herhangi bir garantimiz yok.”