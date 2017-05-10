Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Muş Kapalı Cezaevine gönderilen Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş’in yerine Muş Valiliği tarafından yapılan görevlendirmenin ardından beldeye giden Kaymakam Soner Kırlı, görevine başladı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Soner Kırlı, Konakkuran Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından Muş Valiliği tarafından kendisinin görevlendirildiğini söyledi. Muş Valiliği tarafından Konakkuran Belediye Başkan Vekilliği görevini devraldığını belirten Kırlı, “Belediyeye gidip yeni göreve başladık. İlk olarak personelle bir araya geldik. Artık terör örgütü destekçisi değil, vatandaşın yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşımızın hizmetinde olacağız” diye konuştu.