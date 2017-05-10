Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında  gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması  kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet  müdürü Arif Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edildi.  Şüpheli, Ankara Batı Adliyesinde savcılıktaki sorgusunun ardından  çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen  Aygün'ün, 2015'te Konya Ereğli Polis Meslek eğitim Merkezinde çalışırken resen  emekli edildiği, 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilerek rütbelerinin  söküldüğü öğrenildi.

BACANAĞI IRAK İMAMINA PARA TRANSFER ETTİ
Noterde kendisine ait taşınmazları eşine devrederken yakalanan  şüphelinin, FETÖ'nün sözde "Irak imamı" olan bacanağı Nurettin Aytuğ'a para  transfer ettiği ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna  göre, Aygün'ün belirli aralıklarla, Bank Asyanın Erbil Şube Müdürü Aytuğ'un  hesabına para yatırdığı tespit edildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade  edilen Aytuğ'un, Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı  kaydedildi. Öte yandan, kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin,  kamuoyunda "Böcek Davası" olarak bilinen davanın sanıklarını savunan ve hakkında  yakalama kararı bulunan avukata da para transfer ettiği ortaya çıktı.  Başkentte 3 Mayıs'ta, FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski 2.  sınıf emniyet müdürü Arif Aygün, işlem yapmak üzere geldiği noterde kendisini  gözaltına almak isteyen polise saldırmıştı. Aygün, kaçmak isterken ayağından  vurularak yakalanmıştı.