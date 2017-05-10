Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam bir hastanenin konteynerlerine operasyon düzenlenmiş ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğunu ve kırsal alandan Kayseri'ye geldiği belirlenen Harun Piran kod adlı terörist M.B. yakalanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edilen terörist M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konteynerde yakalanan terörist tutuklandı
10.05.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri polisi tarafından bir inşaatın konteynerinde yakalanan PKK'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : kayseri,terörist,haberler,
472217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472217.aspx
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