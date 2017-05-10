Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam bir hastanenin konteynerlerine operasyon düzenlenmiş ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğunu ve kırsal alandan Kayseri'ye geldiği belirlenen Harun Piran kod adlı terörist M.B. yakalanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edilen terörist M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.