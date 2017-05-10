Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Edremit’in Akçay ve Kadıköy Mahallelerinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM amirliklerinin ortaklaşa çalışması ile 8 ayrı eve operasyon düzenlendi. FETÖ’nün eğitim faaliyetlerinde görevli olan eğitim danışmanlarına yönelik olarak yapılan çalışmada çok sayıda örgütsel doküman ve haklarında yakalama kararı bulunun kapatılan Edremit Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Başkanı A.G., Eskişehir Üniversitesinden ihraç edilen Doç. Dr. M.K.’nin aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi sağlık kontrolünden sonra Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne sorgulanmak üzere sevk edildi.