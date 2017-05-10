Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Alaattin Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Çakıcı, adliye önünde toplanan yakınlarını selamlayarak jandarmalar nezaretinde adliyeye götürüldü. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan Çakıcı, okunan iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını yaptı. Çakıcı, ifadesi ardından tekrar cezaevine götürüldü.
Alaattin Çakıcı, adliyede talimatla ifade verdi
10.05.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, Bolu Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,erdoğana hakaret,Edirne Asliye Ceza Mahkemesi,Alaattin Çakıcı,
472219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472219.aspx
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