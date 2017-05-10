Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı.

Operasyonda komando birlikleri tarafından bugün yapılan temas araması esnasında terör örgütü mensuplarınca kullanılan 500 metre derinliğinde bir mağara tespit edildi.

MAĞARADA RUS FÜZESİ BULUNDU

Mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.