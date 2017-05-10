Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



YPG gibi örgütler kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun, DEAŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütüyle yürütülmemelidir. Böyle bir adım Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye'yi getirdiği durum ortadadır.



Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim.



25 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak mini NATO zirvesinde de müttefiklerimizle konuyu masaya yatıracağız. Bu temasların bölgenin istikrarını garanti altına alacak, Suriye'nin gerçekleriyle uyumlu bir sonuca ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum. Temenni ederim ki şuana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden biran önce dönülmüş olunur, çünkü bu olayları yaşayan biziz.



Biz Suriye'nin bölünmesine, parçalanmasına da karşı olduğumuzu her an her zaman söyledik. Bundan sonraki süreçte bunun aklı selim ile çözülmesinden yana olduğumuzu tekrar ifade ediyorum, temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür.