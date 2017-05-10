Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü, Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.





FETÖ ile mücadelede en etkili isimlerden olan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kazanın ardından 'kaza mı, cinayet mi" soruları gündeme geldi.





ŞAİBELİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Başsavcı'nın bu sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdiği kaza görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.







