Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir gün önce FETÖ'cülere duyuran, FETÖ'nün firari kalemi Tuncay Opçin, Twitter hesabı üzerinden bu kez trafik kazasında hayatını kaybeden, FETÖ iddianamesini yazan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e kendisinden beklenen sözlerle saldırdı:



"Başsavcı için son sözüm; Cesedine bir tas suyu, dökenin de avradını."