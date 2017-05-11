15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir gün önce FETÖ'cülere duyuran, FETÖ'nün firari kalemi Tuncay Opçin, Twitter hesabı üzerinden bu kez trafik kazasında hayatını kaybeden, FETÖ iddianamesini yazan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e kendisinden beklenen sözlerle saldırdı:
"Başsavcı için son sözüm; Cesedine bir tas suyu, dökenin de avradını."
FETÖ'cü Tuncay Opçin ölen başsavcıya Twitter'dan saldırdı
11.05.2017 - 00:11 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'ye kaçan FETÖ'cü gazeteci Tuncay Opçin, trafik kazasında ölen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e hakaret etti.
15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir gün önce FETÖ'cülere duyuran, FETÖ'nün firari kalemi Tuncay Opçin, Twitter hesabı üzerinden bu kez trafik kazasında hayatını kaybeden, FETÖ iddianamesini yazan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e kendisinden beklenen sözlerle saldırdı:
Etiketler : tuncay opçin,denizli başsavcısı,
472306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472306.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER